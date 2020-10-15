Держдеп США висловив рішучу підтримку народу Білорусі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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  • Майк Помпео зазначив, що білоруси продовжують вимагати відповідальності для лідерів країни через придушення демократії

  • Він нагадав про санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів і розгін мирних демонстрацій у Білорусі

  • Також глава Держдепу повторив вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова

Помпео заявив про підтримку білоруського народу

Глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу у його прагненні позбавитися від режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомляє "Укрінформ", Помпео виступив із заявою в Вашингтоні, у якій зазначив, що білоруси продовжують вимагати відповідальності для лідерів країни через придушення демократії.

Він нагадав, що США разом із союзниками з Євросоюзу і Канадою застосували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.

"Ми також повторюємо нашу вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова", – наголосив глава Держдепу.

Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко вперше сів за стіл переговорів з арештованими лідерами протесту, серед яких був і політтехнолог Віталій Шкляров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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