Держдеп США висловив рішучу підтримку народу Білорусі
Майк Помпео зазначив, що білоруси продовжують вимагати відповідальності для лідерів країни через придушення демократії
Він нагадав про санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів і розгін мирних демонстрацій у Білорусі
Також глава Держдепу повторив вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова
Глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу у його прагненні позбавитися від режиму Олександра Лукашенка.
Як повідомляє "Укрінформ", Помпео виступив із заявою в Вашингтоні, у якій зазначив, що білоруси продовжують вимагати відповідальності для лідерів країни через придушення демократії.
Він нагадав, що США разом із союзниками з Євросоюзу і Канадою застосували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.
"Ми також повторюємо нашу вимогу негайно звільнити громадянина США Віталія Шклярова", – наголосив глава Держдепу.
Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко вперше сів за стіл переговорів з арештованими лідерами протесту, серед яких був і політтехнолог Віталій Шкляров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.