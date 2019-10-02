Держдеп США підготував термінове звернення щодо України: що відбувається

Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк проведе терміновий брифінг у Конгресі США щодо України.
За даними джерел, планується обговорити пов'язані з Києвом документи, отримані від юридичного департаменту Держдепу, передає ABC.
Зустріч повинна пройти в безпечному місці на Капітолійському пагорбі.
Держдеп США підготував термінове звернення щодо України
replyua.net
Журналісти припускають, що такий незвичайний характер проведення брифінгу є свідченням того, що він пов'язаний із недавніми заявами про координацію Держдепом взаємодії між адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та українськими чиновниками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал довкола Трампа та Зеленського.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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