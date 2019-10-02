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2 жовтня • оновлено в 06:00
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Держдеп США підготував термінове звернення щодо України: що відбувається

2.2т Читати матеріал російською

Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк проведе терміновий брифінг у Конгресі США щодо України.

За даними джерел, планується обговорити пов'язані з Києвом документи, отримані від юридичного департаменту Держдепу, передає ABC.

Зустріч повинна пройти в безпечному місці на Капітолійському пагорбі.

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Держдеп США підготував термінове звернення щодо України

Держдеп США підготував термінове звернення щодо України

replyua.net

Журналісти припускають, що такий незвичайний характер проведення брифінгу є свідченням того, що він пов'язаний із недавніми заявами про координацію Держдепом взаємодії між адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та українськими чиновниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
Тег
Держдеп США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В безопасном месте....Это что за бред идиота? А остальные места в США опасные???
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Макарский Александр
Макарский Александр
Куда бы кастрюлеголовые евро-нерабы не влезли со своим свыным рылом, все превращается в вонючий селюкский хлев. Укро- политика, это выпас свыней,пшековские унитазы,уборка дерьма за евро-пенсами. Толчки понадусе!
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