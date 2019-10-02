Держдеп США підготував термінове звернення щодо України: що відбувається

Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк проведе терміновий брифінг у Конгресі США щодо України.

За даними джерел, планується обговорити пов'язані з Києвом документи, отримані від юридичного департаменту Держдепу, передає ABC.

Зустріч повинна пройти в безпечному місці на Капітолійському пагорбі.

Держдеп США підготував термінове звернення щодо України replyua.net

Журналісти припускають, що такий незвичайний характер проведення брифінгу є свідченням того, що він пов'язаний із недавніми заявами про координацію Держдепом взаємодії між адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та українськими чиновниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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