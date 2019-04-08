Держдеп США назвав найбільший провал Путіна

Агресія Росії проти України стала найбільшим провалом зовнішньої політики президента РФ Володимира Путіна.

Таку заяву зробив заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофер Робінсон, зазначивши, що без імплементації Мінських угод поліпшення відносин не буде, передає Wiener Zeitung.

"Україна стала найбільшим провалом Путіна. Якщо в його планах було перешкодити тому, щоб Україна вийшла на прозахідну орбіту, то своєю агресією проти Києва він домігся зворотного - Київ взяв чіткий прозахідний курс, Україна прийняла рішення на користь Європи і проти Росії", – зазначив американський дипломат.

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Робінсон підкреслив, що кращий спосіб перекреслити мети Росії в нашій країні – "це спільно сприяти тому, що Україна йшла до економічного і політичного успіху".

Також серед провалів Путіна в Держдепі назвали "невдалу спробу путчу в Чорногорії, безрезультатну спробу підірвати переговори між Північною Македонією та Грецією".

На думку Робінсона, Кремль виступає "проти нашої системи, проти наших цінностей, проти європейської архітектури колективних систем співробітництва".

Володимир Путін

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