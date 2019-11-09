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9 листопада • оновлено в 23:46
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Держдеп розблокував допомогу Україні без дозволу Трампа

3.2т Читати матеріал російською

Держдепартамент США розблокував допомогу Україні до розпорядження президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Bloomberg, сума становить приблизно $140 млн.

За даними агентства, юристи департаменту прийшли до висновку, що Білий дім і сам американський лідер не володіють повноваженнями заморозити виділення коштів.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ITC.ua

Заморожування Білим домом допомоги Україні, включно з окремим пакетом військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів США від Міністерства оборони, стало центральною проблемою на слуханнях щодо імпічменту, де, за словами свідків, Трамп наказав призупинити надання допомоги, щоб змусити Україну оголосити про розслідування Джо Байдена.

Як заявив офіційний представник Держдепартаменту Джордж Кент під час розслідування з питання імпічменту, слова "розслідування, Байден і Клінтон" повинні були стати обов'язковими елементами публічної заяви президента України Володимира Зеленського, щоб отримати допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський експерт Уолтер Рубі заявив, що в разі обрання на другий термін президент США Дональд Трамп може знову припинити допомогу Україні.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Вашингтон
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Куни Чан
Куни Чан
Дали 140, а вывезли ярд)))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Шах и мат петушок! Госдеп наш! Нужно помочь объявить демократам петушку импичмент! Касапы в шоке...!
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Попрошайкам грошей дали!
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5
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Он Алекс, девочка! шо тебя смутило в "Попрошайкам грошей дали! " "попрошайкам" или "грошей" или "дали"?
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, конченная ватная троляка наиз терпи..)))
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