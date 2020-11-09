Der Spiegel показав перемогу Байдена над Трампом символічною карикатурою

Німецький журнал Der Spiegel присвятив свій новий номер перемозі Джо Байдена у виборах президента США й випустив його із символічною обкладинкою.

Згідно з анонсом на сайті видання, на ній Байден у масці повертає назад відтяту голову Статуї Свободи, а вгорі – передвиборче гасло чинного президента Дональда Трампа: "Зробимо Америку величною знову".

Зазначимо, що ця обкладинка є своєрідною другою серією. Адже у 2017 році Der Spiegel випустив номер, де був намальований Трамп, котрий відрубав голову символу американської демократії. Водночас карикатура супроводжувалася словами "Америка насамперед".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський таблоїд Daily Star зробив, ймовірно, одну з найбільш різких заяв з приводу виборів президента США, помістивши на обкладинку заголовок: "Старий п*рдун перемагає на виборах". Трохи нижче видання уточнило, що переможець "або 74-річний, або 77-річний" (Дональд Трамп і Джо Байден відповідно), "божевільний або старий".