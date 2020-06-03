Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів: курйозне відео

Антон Малиновський Світ 17:29, 3.06.2020

Ірландський депутат Європейського парламенту Люк Фланаган брав участь в онлайн-дебатах, сидячи без штанів.

Як повідомляє Politico, Фланаган брав участь в обговоренні сільськогосподарського комітету по темі виплат фермерам. У якийсь момент стало видно, що депутат сидить на незібраному ліжку в сорочці, але без штанів.

Пізніше сам депутат розповів в своєму Twitter, що за дві хвилини до початку спілкування він повернувся з пробіжки.

"Вирішив надіти сорочку, щоб виглядати респектабельно! Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам подобаються мої ноги", – написав він.

Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр екології Нової Зеландії Девід Бенсон потрапив в кадр без штанів під час засідання ради міста Данідін.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Дитсадки в Україні можуть стати новим осередком COVID-19: у чому головна небезпека і як уберегти малюків

"Навіщо витрачаємо гроші?" Зеленський обурився "втечею" студентів

В Україні зняли майже всі карантинні обмеження: що тепер дозволено

Закон про зміни до Податкового кодексу зараз не на часі - Олійник

"Я тебе розірву!" Дівчина розповіла, як її ґвалтували і били копи в Кагарлику