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3 червня • оновлено в 17:44
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Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів: курйозне відео

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Ірландський депутат Європейського парламенту Люк Фланаган брав участь в онлайн-дебатах, сидячи без штанів.

Як повідомляє Politico, Фланаган брав участь в обговоренні сільськогосподарського комітету по темі виплат фермерам. У якийсь момент стало видно, що депутат сидить на незібраному ліжку в сорочці, але без штанів.

Пізніше сам депутат розповів в своєму Twitter, що за дві хвилини до початку спілкування він повернувся з пробіжки.

"Вирішив надіти сорочку, щоб виглядати респектабельно! Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам подобаються мої ноги", – написав він.

Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів

Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр екології Нової Зеландії Девід Бенсон потрапив в кадр без штанів під час засідання ради міста Данідін.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Ірландія
Теги
Європейський парламент депутат
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