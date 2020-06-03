Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів: курйозне відео

Ірландський депутат Європейського парламенту Люк Фланаган брав участь в онлайн-дебатах, сидячи без штанів.

Як повідомляє Politico, Фланаган брав участь в обговоренні сільськогосподарського комітету по темі виплат фермерам. У якийсь момент стало видно, що депутат сидить на незібраному ліжку в сорочці, але без штанів.

Пізніше сам депутат розповів в своєму Twitter, що за дві хвилини до початку спілкування він повернувся з пробіжки.

"Вирішив надіти сорочку, щоб виглядати респектабельно! Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам подобаються мої ноги", – написав він.

Депутат Європарламенту брав участь в дебатах без штанів

#CONFINAMIENTO

¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿en paños menores ??? 😱 para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?



💆♂️ Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa. #coronavirus #COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY - Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр екології Нової Зеландії Девід Бенсон потрапив в кадр без штанів під час засідання ради міста Данідін.

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