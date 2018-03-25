День волі в Білорусі: в центрі Мінська пройшли масові затримання

У Білорусі 25 березня представники правоохоронних органів затримали понад 30 осіб.

Як повідомляє "Радіо Свобода", люди прийшли на ходу до Дня волі в центр Мінська на площу Якуба Коласа.

За даними видання, спочатку силовики "для з'ясування особи" затримували всіх, хто мав при собі біло-червоно-білі прапори і квіти, потім - усіх, хто знаходився на площі.

"Затримують людей, які мали мужність прийти на свято на цю площу. Вони зараз знаходяться в автозаках", - заявила співголова руху "Разом" Олена Толстая.

За даними правозахисників центру "Весна", всього затримано від 30-ти до 50 осіб, в тому числі 10 спостерігачів "Весни" і чотирьох журналістів "Белсату". Активістів відвезли в автозаках в РУВС Мінська.

Також наголошується, що є інформація про затримання лідера Білоруського національного конгресу Миколи Статкевича. Телефони Статкевича і його дружини Марини Адамович не відповідають. За деякими даними, опозиційний політик перебуває в Ленінському РУВС Мінська.

Нагадаємо, 25 березня 2018 року минає сто років від дня проголошення Білоруської Народної Республіки.

Як повідомляв "Обозреватель", історик назвав головну відмінність України від Білорусі.