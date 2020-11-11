Демократи зберегли контроль в Палаті представників США – The New York Times

Демократична партія зберегла контроль над Палатою представників Конгресу США, отримавши необхідні для цього 218 місць.

Про це пише The New York Times з посиланням на результати власних підрахунків, передає "Інтерфакс-Україна". Однак дані інших ЗМІ дещо відрізняються.

За даними газети, 10 листопада демократам вдалося відбити тільки одне місце у республіканців, при цьому вони втратили мінімум шість місць.

Як зазначає Fox News, Демократична партія поки отримала тільки 215 місць в органі, а Республіканська – 201.

Раніше CNN прогнозував, що демократи зможуть утримати контроль над Палатою представників. Дані були засновані на отриманих до того моменту місць в нижній палаті Конгресу і перспективах підрахунків на виборах по округах, де вони лідирують.

При цьому у республіканців є шанси зберегти більшості в Сенаті. Остаточні підсумки будуть підведені в січні після повторних виборів в штаті Джорджія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський сайт RealClearPolitics звинуватили в тому, що він "забрав" перемогу у кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Один із засновників агрегатора політичних опитувань заявив, що це не так.