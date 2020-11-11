Демократи зберегли контроль в Палаті представників США – The New York Times

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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  • Демократична партія отримала 218 місць в нижній палаті Конгресу США

  • У Сенаті у республіканців є всі шанси зберегти контроль

Демократи зберегли контроль над Палатою представників

Демократична партія зберегла контроль над Палатою представників Конгресу США, отримавши необхідні для цього 218 місць.

Про це пише The New York Times з посиланням на результати власних підрахунків, передає "Інтерфакс-Україна". Однак дані інших ЗМІ дещо відрізняються.

За даними газети, 10 листопада демократам вдалося відбити тільки одне місце у республіканців, при цьому вони втратили мінімум шість місць.

Як зазначає Fox News, Демократична партія поки отримала тільки 215 місць в органі, а Республіканська – 201.

Раніше CNN прогнозував, що демократи зможуть утримати контроль над Палатою представників. Дані були засновані на отриманих до того моменту місць в нижній палаті Конгресу і перспективах підрахунків на виборах по округах, де вони лідирують.

При цьому у республіканців є шанси зберегти більшості в Сенаті. Остаточні підсумки будуть підведені в січні після повторних виборів в штаті Джорджія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський сайт RealClearPolitics звинуватили в тому, що він "забрав" перемогу у кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Один із засновників агрегатора політичних опитувань заявив, що це не так.

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