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30 вересня • оновлено в 19:03
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Демарш України через Росію: з'явилася перша реакція ПАРЄ

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є відреагувала на демарш української делегації через присутність Росії, висловивши жаль з приводу наявного конфлікту.

Своєю позицією поділилася вона на брифінгу в понеділок, 30 вересня, на відкритті осінньої сесії ПАРЄ, передає "Укрінформ".

"Діалог і співпраця з українською делегацією особливо важливі для мене і для всіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У зв'язку з цим я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", – сказала Паск'є.

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У ПАРЄ відреагували на демарш України через Росію

У ПАРЄ відреагували на демарш України через Росію

20khvylyn.com

Разом із тим, пише "Апостроф", президент ПАРЄ також попередила, що Україну можуть чекати певні наслідки через відмову від участі. "Це не питання вибору чи бажання", – додала вона, коментуючи відсутність нашої делегації на відкритті сесії.

Крім того, висловилася Паск'є і щодо повернення Росії, наголосивши, що позиція ПАРЄ незмінна. "Розраховуємо на відкритий і чесний діалог із російськими колегами", – резюмувала вона.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Тег
ПАРЄ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Короче Украину быстро поставят в стойло.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, сожаления, озабоченность и разочарование выпажены, теперь можно начинать работу...
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Пигин Макс
Пигин Макс
"выражены"
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Гоняют свидомых, по всему миру!!!!
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