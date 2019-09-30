Демарш України через Росію: з'явилася перша реакція ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є відреагувала на демарш української делегації через присутність Росії, висловивши жаль з приводу наявного конфлікту.
Своєю позицією поділилася вона на брифінгу в понеділок, 30 вересня, на відкритті осінньої сесії ПАРЄ, передає "Укрінформ".
"Діалог і співпраця з українською делегацією особливо важливі для мене і для всіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У зв'язку з цим я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", – сказала Паск'є.
У ПАРЄ відреагували на демарш України через Росію
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Разом із тим, пише "Апостроф", президент ПАРЄ також попередила, що Україну можуть чекати певні наслідки через відмову від участі. "Це не питання вибору чи бажання", – додала вона, коментуючи відсутність нашої делегації на відкритті сесії.
Крім того, висловилася Паск'є і щодо повернення Росії, наголосивши, що позиція ПАРЄ незмінна. "Розраховуємо на відкритий і чесний діалог із російськими колегами", – резюмувала вона.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:
Україна спільно з декількома країнами групи Балтик+ ухвалила рішення не брати участі у відкритті сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 30 вересня.
Цьому передувала низка подій: Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи Дмитра Кулебу. Він розповів, якої "відповіді" завдасть країна.
Повноваження України в ПАРЄ були оскаржені представниками України і Грузії.
21 вересня Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України у ПАРЄ і не брати таким чином участі у роботі наступної сесії РЄ.
Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.
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