Делегація США раптово прибула в КНДР: що сталося

У неділю, 27 травня, у КНДР прибула делегація американських чиновників.

Як інформує The Washington Post із посиланням на свої джерела, американці прилетіли для участі в переговорах із підготовки саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом.

Склад делегації сформували екс-посол США в Південній Кореї Сон Кім, фахівець із Кореї з Ради нацбезпеки США Еллісон Хукер і представник Міноборони країни, ім'я якого невідоме.

При цьому в столиці Південної Кореї Сеулі також знаходиться помічник глави Міноборони Рендалл Шрівер, який супроводжував держсекретаря Майка Помпео під час квітневого візиту до КНДР.

Повідомляється, що Сон Кім, який зараз є послом США на Філіппінах, провів зустріч із заступником глави МЗС КНДР Чхве Сон Хі. Переговори між американською і північнокорейською делегаціями повинні продовжиться 28 і 29 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава США Дональд Трамп раптово скасував історичну зустріч Кім Чен Ином, однак недавно оголосив нове рішення по КНДР.