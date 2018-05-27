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Делегація США раптово прибула в КНДР: що сталося

6.9тЧитати новину російською

У неділю, 27 травня, у КНДР прибула делегація американських чиновників.

Як інформує The Washington Post із посиланням на свої джерела, американці прилетіли для участі в переговорах із підготовки саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом.

Склад делегації сформували екс-посол США в Південній Кореї Сон Кім, фахівець із Кореї з Ради нацбезпеки США Еллісон Хукер і представник Міноборони країни, ім'я якого невідоме.

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При цьому в столиці Південної Кореї Сеулі також знаходиться помічник глави Міноборони Рендалл Шрівер, який супроводжував держсекретаря Майка Помпео під час квітневого візиту до КНДР.

Повідомляється, що Сон Кім, який зараз є послом США на Філіппінах, провів зустріч із заступником глави МЗС КНДР Чхве Сон Хі. Переговори між американською і північнокорейською делегаціями повинні продовжиться 28 і 29 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава США Дональд Трамп раптово скасував історичну зустріч Кім Чен Ином, однак недавно оголосив нове рішення по КНДР.

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Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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