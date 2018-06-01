Делегація КНДР приїхала до Трампу з посланням від Кім Чен Ина: названа дата зустрічі

Делегація Північної Кореї на чолі з завідувачем відділом єдиного фронту Трудової партії КНДР Кім Йон Чхолем прибула в Білий дім для передачі президенту США Дональда Трампа послання від лідера КНДР Кім Чен Ина.

За даними видання "Рьонхап", відзначається, що Трамп оголосив 31 травня про очікування листів від Кім Чен Ина.

Кім Йон Чхоль є найбільш високопоставленим представником північнокорейського народу, який відвідав США з 2000 року.

Кім Йон Чхоль

Варто зазначити, що 30 травня Державний секретар США Майк Помпео відправився в Нью-Йорк для переговорів з Кім Йон Чхолем. Вони обговорили підготовку до запланованого в Сінгапурі саміту.

Трамп заявив, що отримав листа від Кім Чен Ина і назвав його "дуже цікавим". Глава Білого дому відзначив, що зустрінеться з лідером КНДР 12 червня в Сінгапурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про припинення ядерних і ракетних випробувань і закрив випробувальний ядерний полігон.

Пізніше, США з Південною Кореєю провели навчання "Max Thunder", після чого перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори з США, так як від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Штати продовжать тиск на КНДР, проте все ж сподіваються на переговори. Крім того, віце-президент США Майк Пенс розповів, що Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином. 25 травня з'явилася інформація, що президент США все ж вважає можливою зустріч з Кім Чен Ином 12 червня.