Делегація Киргизстану привезла на парад до Москви коронавірус: хто з лідерів опинився під загрозою
У членів делегації президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова діагностували коронавірусну інфекцію.
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Як відомо, вранці 24 червня Жеенбеков прибув у Кремль, як запрошений гість на парад Перемоги. Про це з посиланням на його пресслужбу повідомляє "Інтерфакс".
Зазначається, що президента Киргизстану, члени його делегації та супроводжуючі особи після прильоту в Москву, як і всі іноземці, здали тест на COVID-19.
"У двох супроводжуючих осіб виявлено позитивний результат", – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що коронавірус виявили у завідувача відділом зовнішньої політики апарату президента Киргизстану Данияра Сидикова, а також співробітника охорони.
У зв'язку з цим Сооронбай Жеенбеков не взяв участі в урочистих заходах у Москві.
Тоді як побували на параді президенти Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Сербії, а також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік. Крім них, захід відвідали так звані президенти окупованих Росією Південної Осетії і Абхазії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього сім президентів іноземних держав.