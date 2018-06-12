Де зустрічалися і жили Трамп з Кім Чен Ином: фото готелів

Лідери США та Північної Кореї Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели історичну зустріч в готелі Capella, розташованому на острові Сентоса.

Місце зустрічі багато в чому було вибрано через його розташування, адже той факт, що острів відділений від суходолу, допоміг організаторам в плані безпеки.

Сам острів Сентоса є домом для кількох популярних пляжів і визначних пам'яток.

П'ятизірковий розкішний готель Capella складається з 112 номерів і є представником духу East-meet-West, який зазвичай асоціюється з Сінгапуром.

Фасад будівлі колоніальний, але інтер'єри дуже сучасні, з витонченими пулами, над якими працював відомий індонезійський дизайнер Джаей Ібрагім.

Як і в Сінгапурі, навколо готелю багато зелені.

Номери виходять на Південно-Китайське море, хоча на відстані можна побачити безліч нафтових танкерів і величезних вантажних кораблів.

В Capella є два президентських апартаменти.

Зупинилися ж глави США і КНДР в центральній частині Сінгапуру.

Так, Кім Чен Ин КНДР оселився в готелі St. Regis, який місцеві називають "шестизірковим".

Мінімальна вартість проживання тут починається від 350 доларів за ніч, а президентський номер, де, як вважають, зупинився Кім Чен Ин, обійдеться як мінімум в 8 тисяч за ніч.

Дональд Трамп же зупинився в готелі Shangri-La, яка знаходиться буквально в 900 метрах від готелю, куди заселився північнокорейський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зустрічі Трамп розповів "про дуже, дуже хорошій відбулася бесіді" і про "проблеми, яку їм треба буде розв'язати", а Кім, в свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".