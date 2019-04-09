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"Де Таня? Я її убив!" Звіряче вбивство українки в США обросло моторошними деталями

3.5тЧитати матеріал російською

Чоловік 23-річної Тетяни Гужви з Львівщини, яку вбили в США, зізнався її рідним, що це він скоїв злочин.

Про це розповіла одна із родичок дівчини Юлія. Рідні почали переживати, коли вона не відповіла на дзвінки, а потім на запитання "Де Таня?" чоловік заявив: "Я її вбив". Тоді рідні Тетяни звернулися до друзів у США, а ті – в поліцію. Чоловіка одразу заарештували, повідомляє ТСН.

"Все відбулося досить швидко, ми знали, що він перебуває у цьому районі, у нас було декілька загонів, які шукали його там", – розповів Джоді Ворд, начальник відділу поліції Вісконсін-Деллса.

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Тетяна Гужва

Тетяна Гужва

Як з'ясувалося, чоловікові ще з січня цього року було заборонене наближатися до родини, в якій росла його 2-річна донька. Тепер бабуся дівчинки має намір оформити опіку. Правда, для цього їй ще належить довести родинний зв'язок.

Будинок, де жила сім'я. Там Тетяна і загинула

Будинок, де жила сім'я. Там Тетяна і загинула

Рідні підрахували, що всі витрати і юридичний супровід щодо встановлення опікунства обійдуться у 50 тисяч доларів, половину суми вже зібрали небайдужі.

Також вирішується питання про повернення тіла вбитої українки на батьківщину.

Тетяна Гужва з донькою

Тетяна Гужва з донькою

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мексиканському штаті Пуебла по-звірячому вбили 37-річну українку Ярославу Ненастіну.

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США
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Ничего ему не будет. Для американцев прибить украинского холопа - это все равно, что раздавить навозного жука. Американским хозяевам все равно столько хохлов в обслуге не нужно, поэтому их постепенно утилизируют.
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Файбер Моня
Файбер Моня
..увесь свiт з нами..
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