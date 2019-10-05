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6 жовтня • оновлено в 17:55
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Де можна сховатися від "кінця світу"? Названо топ-3 країни

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Австралія, Нова Зеландія та Ісландія є країнами, найбільш придатними для виживання в разі загрози нової масштабної пандемії.

До такого висновку прийшли вчені з університету Отаго (Нова Зеландія), передає ВВС. При цьому експерти підкреслили, що якщо поки невідомий науці патоген вразить людство, то шанси на виживання окремої особи будуть дуже низькими.

"Відкриття в області біотехнологій можуть привести до поширення штучного патогена, який загрожуватиме існуванню нашого виду", – вважає фахівець в області медичної статистики Нік Вілсон, який брав участь у дослідженні.

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"Хоча переносники хвороби можуть швидко поширюватися по світу, долаючи національні кордони, група людей, яка має необхідні наукові та технічні знання і зможе сховатися на ізольованому острові, здатна буде відродити людський вид і цивілізацію", – зазначив він.

Таким чином вчені розглядали тільки ті місяці на планеті, які оточені океаном, мають досить високий рівень життя, чисельність яких перевищує 250 000 осіб, а також має достатні природні та енергетичні ресурси.

Крім того, враховувалися такі фактори, як політична та соціальна стабільність, географічне положення і кліматичні умови.

У результаті вчені склали список із 20 країн, із яких виділяються три, що отримали найвищі оцінки за шкалою від 0 до 1.

Австралія отримала 0,71 бала, Нова Зеландія – 0,68, а Ісландія – 0,64. Усі інші країни в списку, які задовольняють потрібні критерії, набрали менше 0,5 бала за запропонованою шкалою – це Японія, Барбадос, Куба, Фіджі та Ямайка.

Нова Зеландія

Нова Зеландія

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Як писав OBOZREVATEL, Ісландія виявилася найдорожчою країною Європи для проживання та подорожей, посівши перше місце в рейтингу Євростату. Ціни протягом 2018 року там були на 56% вищі, ніж у середньому в Європі.

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Дослідження вчених
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Насмешили. Особенно Япония умиляет в этом списке. Страна, которая по прогнозам ученых неизбежно исчезнет с лица земли, и что со временем возникнет проблема расселения японцев. Если их распределить по странам, то они неизбежно растворятся в чужом генотипе и исчезнут как отдельная нация. А переселять компактно, то кто из стран готов отдать им территории, по площади сопоставимые хотя бы нынешней Японии? Свободные территории есть только у России и США. и понятно, что тут японцам ничего не светит. И так большие сомнения по каждой из озвученных стран. Но исследования то проводили новозеландские ученые. Уже звучит как анекдот. Это даже прикольнее, чем исследования британских ученых.
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