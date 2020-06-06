Продолжение. Начало тут.

Ну и самый простой профит заключается в том, что "двойные граждане", которым вручили венгерские паспорта и признали за своих, безусловно будут голосовать за неонационалистов, а это – несколько миллионов голосов плюсом. Тут есть о чем подумать. В общем, Орбан, как Гитлер или Путин, активно эксплуатируют исторические темы для того, чтобы получить или удерживать собственные политические позиции.

То есть, это – просто спекуляция, ведь вернись одновременно несколько миллионов тех, кому раздали паспорта на землю "обетованную", Венгрия тут же легла бы всей своей экономикой ниже плинтуса. То есть, политический деятель нашел за что зацепить жлоба и оказался в профите. В общем, на этом уже можно было бы тему и закрывать, но раз там эксплуатируют историю, мы все же напомним два небольших, но важных исторических момента, которые следовало бы знать самому Орбану и тем, кому имперские воспоминания жмут ягодицы.

ИСТОРИЯ

Что касается самой исторической подоплеки этих событий, то мы просто отошлем всех желающих к обширным мемуарам начальника генерального штаба армии Австро-Венгерской Империи, между прочим – генерал-фельдмаршала, Конрада фон Хётцендорфа. Мы уже как минимум дважды касались этой фигуры, но просто повторим еще раз. Фельдмаршал прямо и подробно описывал то, как Венгрия, в составе империи, саботировала практически все оборонные программы объединенной армии, торпедировала основные программы и вообще, вела совершенно непонятную ему деструктивную политику.

В своих мемуарах он прямо указывает на то, что наряду с остальными проблемами Венгрия всегда играла разрушительную роль в области оборонных программ и это не изменилось даже тогда, когда лично начальник Генштаба и через посредство соответствующих министров доводил до руководства страны неизбежность надвигающейся большой войны в Европе. Мало того, со свойственной австриякам педантичностью, Конрад фон Хётцендорф показывал, насколько австро-венгерская армия отстала от других крупных европейских игроков, в области вооружений и военной промышленности. Итогом его заключения было утверждение, что сложив все плюсы и минусы, итоговое отставание от ближайшей европейской страны, которая неизбежно будет втянута в войну, составляет минимум пять лет.

Но даже это и то, что по всем признакам, война стала неизбежной, не отменило откровенно саботажной политики Венгрии. То есть, согласно профессиональному мнению начальника Генштаба, австро-венгерская армия вполне могла сократить свое отставание в плане готовности к войне, как от союзников, так и от противников, а потому на втором этапе войны, когда у армии предсказуемо закончились ресурсы, она бы не стала полностью опираться на немецкую армию, и расклады на финал войны могли быть совершенно иными.

В общем, фельдмаршал возложил довольно большую часть вины за поражение, а значит – и за унизительные последствия этого поражения, на Венгрию. Это к тому, что Орбан зря медитирует на итогах Второй Мировой войны.

Ну и раз он так активно апеллирует к истории, просто напомним, что Венгрия вступила во Вторую Мировую войну на стороне Германии, а потому Орбану вообще стоило бы сидеть прямо и не качаться, чтобы ему не вспомнили всю историю, а не только ту часть, которую он бессовестно эксплуатирует. Но и это еще не все.

В своих мемуарах начальник генштаба Вермахта Франц Гальдер очень интересно описывает ситуацию накануне вторжения Вермахта на территорию совка. Гитлер посвятил в планы Муссолини, кроме того, в планы был посвящен правитель Румынии маршал Антонеску. Мало того, для взаимодействия румынской армии с группой армий "Юг", на территорию Румынии был перемещен штаб 6-й армии, которая и осуществляла взаимодействие с румынскими войсками.

В общем, когда была назначена дата вторжения, об этом узнал Муссолини и Антонеску, а вот правителя Венгрии Хорти никто в курс дела не ставил, потому что немцы хорошо помнили роль Венгрии в Первой Мировой войне и откровенно венграм не доверяли. Просто вдумаемся, даже Гитлер не доверял им! И это при том, что Венгрия официально была союзницей Рейха.

Вот такая история на самом деле, и на этой истории Орбан сейчас варит свою баланду, правда – по рецепту шеф-повара по фамилии Путин.

Так что удивляться тут нечему, как нет смысла и нервничать. Просто надо понимать с чем мы (Украина и не только Украина) имеем дело.

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