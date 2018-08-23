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ПолітикаЕкономіка

"Давити живцем бульдозерами!" Порошенко розлютив росіян потужним посилом про армію

5.4тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром українська армія буде однією з найсильніших у Європі. Ці слова не на жарт розлютили російських користувачів.

Таке висловлювання прозвучало 22 серпня на міжнародному волонтерсько-ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" у Києві, передає "Гордон". "Ми повністю розбудовуємо весь сектор безпеки, включаючи Збройні сили, повністю під стандарти НАТО. І головний меседж, який я привіз з саміту НАТО... - двері НАТО для України відкриті, що б там не говорила Росія. І ключовий меседж для Росії: ви не зможете зупинити євроатлантичну інтеграцію нашої держави", - сказав глава держави.

За його словами, досягти цих цілей допоможе закон про нацбезпеку.

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"Попереду ще дуже багато роботи, і точно легко не буде нікому. Нічого цього я обіцяти не буду, але наша армія буде однією із найсильніших в Європі, тому що українці на сьогоднішній день твердо знають, за що вони воюють", - підкреслив Порошенко .

Цю заяву українського президента тут же розтиражували російські ЗМІ.

Коментарі користувачів на цих ресурсах вельми агресивні. Наводимо деякі з них, опубліковані під відповідною новиною на сайті видання "Лента.ру". Так, росіяни погрожують "давити живцем бульдозерами до останнього" українця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко показав випробування небезпечного снаряду для ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Росія
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Ppv Vladimir
Ppv Vladimir
Хорошо Порох сказал.вон.как рашистов трясет.не одного кондратий хватил)
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Гость
Гость
этот дебил веселит, )))))), надеюсь "охлы " выберут Петрушку на второй срок ))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гость, Наши хакеры не допустят что бы этот цирк закрылся. Кто же нас будет веселить следующие 4 года?
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Петюня с утра накатит -- армия становится сильнейшей в Европе, добавит еще- сильнейшей на континенте. Вечером приходят белочки и шепчут что армия шароварных мародеров сильнейшая в мире. Если брать по объему потребления стекломоя, то это правда.
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