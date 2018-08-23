"Давити живцем бульдозерами!" Порошенко розлютив росіян потужним посилом про армію

Президент України Петро Порошенко заявив, що незабаром українська армія буде однією з найсильніших у Європі. Ці слова не на жарт розлютили російських користувачів.

Таке висловлювання прозвучало 22 серпня на міжнародному волонтерсько-ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" у Києві, передає "Гордон". "Ми повністю розбудовуємо весь сектор безпеки, включаючи Збройні сили, повністю під стандарти НАТО. І головний меседж, який я привіз з саміту НАТО... - двері НАТО для України відкриті, що б там не говорила Росія. І ключовий меседж для Росії: ви не зможете зупинити євроатлантичну інтеграцію нашої держави", - сказав глава держави.

За його словами, досягти цих цілей допоможе закон про нацбезпеку.

"Попереду ще дуже багато роботи, і точно легко не буде нікому. Нічого цього я обіцяти не буду, але наша армія буде однією із найсильніших в Європі, тому що українці на сьогоднішній день твердо знають, за що вони воюють", - підкреслив Порошенко .

Цю заяву українського президента тут же розтиражували російські ЗМІ.

Коментарі користувачів на цих ресурсах вельми агресивні. Наводимо деякі з них, опубліковані під відповідною новиною на сайті видання "Лента.ру". Так, росіяни погрожують "давити живцем бульдозерами до останнього" українця.

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