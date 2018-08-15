Власти (конкретно - правительство Москвы) придумали ещё один сравнительно честный способ отъёма денег у населения: обложить налогом совместные поездки через "Блаблакар" и аналогичные сервисы.

А то непорядок: водители с пассажирами экономят - а государству ничего не достается. Так нельзя. Поэтому давайте переведем все платежи в безнал и будем собирать с людей деньги за воздух. Мало повышения НДС и пенсионного возраста: войдя в раж, уже не остановиться.

Конечно, у них ничего не получится. Столкновение убер-экономики с государством приводит к поражению государства. "Блаблакар" - частный случай кооперации людей через Сеть. Государство сейчас заинтересовалось им, а дальше на подходе сервисы типа "Юду", мастер на час, потом "Авито" и т.д. В поисках денег по сусекам (лишь бы не в "Озере") рано или поздно придут за всеми.

Но результат известен: много ли самозанятых - нянь, репетиторов - государство уговорило платить налоги или покупать патенты? Такой же нулевой результат будет и здесь. Конечно, конкретные сервисы можно будет прижать - и они либо закроются, либо уйдут за границу под vpn, Телеграм тому примером. А кто останется и согласится играть по навязанным правилам резко потеряет.

Все ведь очень просто: люди платят тогда, когда им выгодно. И пользуются тем, чем выгодно. Они бы платили налоги, если бы понимали, зачем. Вот этот повысившийся НДС - что хорошего он принесет? Качество каких госуслуг повысит? Ответ известен: ничего и никаких. И так с любыми другими налогами у нас - как минимум, до того момента, пока их не перенесут на местный уровень и не дадут людям возможность выбирать, на что их направить.

Может государство улучшить качество совместных поездок? Работы мастера, пришедшего к вам забить гвоздь? - Нет. Все, на что оно способно, это отщипнуть новых денег для Ротенберга. "Платон" тому примером.

Из той же области и вопрос про страховые взносы: качество медицинских услуг известно, государство в любой момент переиграет социальный договор в сторону ухудшения, например, повысив пенсионный возраст или изъяв накопления. А вы платите и не спрашивайте.

Но есть и хорошие новости: борьба с убер-экономикой - это как лимерик про старикашку, который полдня с косой гонялся за осой. У государства нет подходящих инструментов принуждения, да и осы слишком мелкие. И кончится все, как в стишке: "...потерял он косу и был крепко укушен осою".