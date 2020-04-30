Дав вказівки мінометникам і зник: опубліковано останнє фото Кім Чен Ина

В останній раз лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'являвся на публіці 20 днів тому. З того часу його стан і місцезнаходження невідомі.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) опублікувало останнє фото глави КНДР, датоване 10 квітня (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Кім Чен Ин зник

На знімку Кім Чен Ин дає вказівки щодо мінометних навчань північнокорейської армії. Військове начальство слухає лідера і записує в зошити.

Існує багато теорій про стан здоров'я глави КНДР. За однією з них, Кім Чен Ин знаходиться в повній самоізоляції у зв'язку з тим, що у його охоронця було виявлено коронавірус.

Останнє фото Кім Чен Ина KCNA

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