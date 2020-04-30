Дав вказівки мінометникам і зник: опубліковано останнє фото Кім Чен Ина

В останній раз лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'являвся на публіці 20 днів тому. З того часу його стан і місцезнаходження невідомі.
Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) опублікувало останнє фото глави КНДР, датоване 10 квітня (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).
Кім Чен Ин зник
На знімку Кім Чен Ин дає вказівки щодо мінометних навчань північнокорейської армії. Військове начальство слухає лідера і записує в зошити.
Існує багато теорій про стан здоров'я глави КНДР. За однією з них, Кім Чен Ин знаходиться в повній самоізоляції у зв'язку з тим, що у його охоронця було виявлено коронавірус.
Останнє фото Кім Чен Ина
KCNA
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Розвідка США проводить негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
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