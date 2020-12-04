Данія звернулася до Росії через окупацію українського Криму

Данія підтримала суверенітет і територіальну цілісність України та закликала Росію припинити окупацію Криму.

Про це в четвер, 3 грудня, заявив міністр закордонних справ країни Йеппе Кофод на 27-й Міністерській раді Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ), передає "Укрінформ".

"Ми закликаємо Росію припинити незаконну анексію Криму. Ми нагадуємо всім учасникам: Спеціальна моніторингова місія повинна отримувати безперешкодний доступ до всієї території України", – сказав він.

Війну на Донбасі Кофод назвав одним із найбільших викликів для безпеки.

Глава МЗС Данії зазначив, що країна підтримує "повне виконання мінських угод" і "виступає за повне відновлення територіальної цілісності України".

Йеппе Кофод Dansk Industri

Нагадаємо:

Дводенна 27-ма Міністерська рада ОБСЄ почалася 3 грудня. У ній беруть участь близько 40 глав МЗС країн-учасниць Організації.

Через пандемію коронавірусу зустріч організували в онлайн-форматі.

Раніше планувалося, що Міністерська рада пройде в Тирані – столиці Албанії, яка головує в ОБСЄ в 2020 році.

На заході міністри підсумують діяльності Організації з безпеки і співпраці в Європі за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Україну на раді представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своїй доповіді Північноатлантичний альянс (НАТО) заявив, що має посилити та розширити своє партнерське співробітництво з Україною та Грузією. Що стосується Росії, то її слід розглядати як джерело найбільших викликів.