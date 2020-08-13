Данілов допустив імовірність "кримського" і "донбаського" сценаріїв у Білорусі

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що можлива ситуація, коли події в Білорусі розвиватимуться за "кримським" або "донбаським" сценарієм.

Про це він сказав 12 серпня під час круглого столу "Технології асиметричної протидії зовнішній агресії і шляхи їх ефективного розвитку", відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність українських сценаріїв у країні, передає "Укрінформ". Данілов закликав владу Білорусі уникнути жертв.

"У сучасному світі можливо все. Тому я не можу нічого відкидати. Дуже хотілося, щоб там усе закінчилося якомога швидше, демократично, спокійно, щоб там не дай боже не було жертв. Ми закликаємо білоруське суспільство, щоб не було людей, які будуть страждати від того, що сьогодні відбувається в Білорусі", – сказав він.

Нагадаємо, що в Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі та сльозогінний газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів у Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.

Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів. До ранку ситуація заспокоїлася.