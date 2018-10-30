Дані продали: навколо отруйників Скрипаля розгорівся новий скандал

Федеральна служба безпеки Росії затримала прикордонника, який продав інформацію про виїзди з країни підозрюваних в отруєнні екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля Олександра Петрова і Руслана Боширова (Анатолія Чепіги).

Правоохоронці провели понад 60 обшуків у рамках заходу щодо припинення "витоків" виписок із баз даних "Роспаспорт" і Федеральної податкової служби (ФПС) РФ, повідомляє "Росбалт" .

"Приходили до приватних детективів і так званих "пробивників" — тих, хто був помічений у торгівлі відомостями з закритих баз даних. Порушено багато справ за статтями КК РФ — 183 (незаконні одержання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю), 203 (перевищення повноважень приватним детективом), 137 (порушення недоторканності приватного життя)", — розповіло джерело.

За його даними, просто на робочому місці були затримані працівник прикордонної служби у Північно-Західному регіоні і працівник одного з підрозділів ФПС.

"Перший, як вважають, продав інформацію про переміщення за кордон Петрова, Боширова і низки інших осіб", — додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція Великобританії відновила послідовність подій в день отруєння Скрипалів. При цьому стало відомо, що Боширова і Петрова камери відеоспостереження зняли неподалік від будинку потерпілих у день замаху.

Пізніше The Insider і Bellingcat оприлюднили спільну доповідь про росіян. Зокрема розслідувачі заявили, що Боширов насправді є полковником ГРУ, Героєм Росії Анатолієм Чепігою.