"Дамо відсіч": Путін пригрозив "агресорам" російськими моряками. Фото і відео "брязкання" зброєю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що військово-морський флот РФ може дати гідну відсіч "будь-якому агресору".

З такою заявою російський лідер виступив на параді на честь Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 28 липня, передає прес-служба Кремля (щоб подивитися відео параду, проскролльте до кінця сторінки).

"Наш Військово-морський флот впевнено забезпечує безпеку країни, її національні інтереси і здатний дати гідну відсіч будь-якому агресору. Гарантія цього – унікальні зразки озброєнь. Але головне тут – мужність і вишкіл флотських екіпажів, вірність Андріївському прапору та відданість Батьківщині залишається для них особливим, піднесеним боргом, при виконанні бойових завдань моряки до кінця стоять на бойовий вахті", – заявив президент РФ.

Володимир Путін на параді kremlin

Він похвалився, що в 2019 році склад ВМФ поповнять 15 кораблів та бойових катерів, а також оновляться морська авіація та берегові війська. А фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков", який стояв у парадному строю, провів у плаванні п'ять місяців та залишив за кормою води чотири океани.

Парад у Санкт-Петербурзі kremlin

Він згадав про подвиги воїнів гарнізону 30-ї та 35-ї севастопольських берегових батарей у Другій світовій, екіпажу підводного човна "К-19", яка "врятувала світ від трагедії".

"Батьківщина завжди пам'ятала і пам'ятатиме подвиги російських моряків", – додав Путін.

Путін на параді Дмитро Смирнов / twitter

Главный парад ВМФ: Самый красивый кадр дня из Кронштадта pic.twitter.com/IqxiI81vH1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2019

Парад в РФ Russia in USA / twitter

Флот РФ Russia in USA / twitter

Авіація РФ Russia in USA / twitter

Парад ВМФ kremlin

Путин: Героизм моряков и талант флотоводцев принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный флот. Флот сильной суверенной державы! pic.twitter.com/8GaFcxK462 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін занурився на батискафі на дно Фінської затоки, щоб оглянути затонулий у роки Другої світової війни російський підводний човен Щ-308 "Сьомга". Користувачі жорстко висміяли президента РФ.

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