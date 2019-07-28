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"Дамо відсіч": Путін пригрозив "агресорам" російськими моряками. Фото і відео "брязкання" зброєю

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що військово-морський флот РФ може дати гідну відсіч "будь-якому агресору".

З такою заявою російський лідер виступив на параді на честь Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 28 липня, передає прес-служба Кремля (щоб подивитися відео параду, проскролльте до кінця сторінки).

"Наш Військово-морський флот впевнено забезпечує безпеку країни, її національні інтереси і здатний дати гідну відсіч будь-якому агресору. Гарантія цього – унікальні зразки озброєнь. Але головне тут – мужність і вишкіл флотських екіпажів, вірність Андріївському прапору та відданість Батьківщині залишається для них особливим, піднесеним боргом, при виконанні бойових завдань моряки до кінця стоять на бойовий вахті", – заявив президент РФ.

"Дамо відсіч": Путін пригрозив "агресорам" російськими моряками. Фото і відео "брязкання" зброєю
Володимир Путін на параді

Володимир Путін на параді

kremlin

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Він похвалився, що в 2019 році склад ВМФ поповнять 15 кораблів та бойових катерів, а також оновляться морська авіація та берегові війська. А фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков", який стояв у парадному строю, провів у плаванні п'ять місяців та залишив за кормою води чотири океани.

Парад у Санкт-Петербурзі

Парад у Санкт-Петербурзі

kremlin

Він згадав про подвиги воїнів гарнізону 30-ї та 35-ї севастопольських берегових батарей у Другій світовій, екіпажу підводного човна "К-19", яка "врятувала світ від трагедії".

"Батьківщина завжди пам'ятала і пам'ятатиме подвиги російських моряків", – додав Путін.

Путін на параді

Путін на параді

Дмитро Смирнов / twitter

Парад в РФ

Парад в РФ

Russia in USA / twitter

Флот РФ

Флот РФ

Russia in USA / twitter

Авіація РФ

Авіація РФ

Russia in USA / twitter

Парад ВМФ

Парад ВМФ

kremlin

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін занурився на батискафі на дно Фінської затоки, щоб оглянути затонулий у роки Другої світової війни російський підводний човен Щ-308 "Сьомга". Користувачі жорстко висміяли президента РФ.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлам страшо. Обосрался как всегда в очеред разной
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот РФ способен дать достойный отпор "любому агрессору" "Сидят два ковбоя в салуне, один местный, а второй проезжий. Тут мимо проносится вихрь — грохот, пальба, крики. Шокированный гость спрашивает: «Джим, что это было?!» -О, это, друг мой, Неуловимый Джо. -Но почему его прозвали Неуловимым Джо? -Потому что его никто не может поймать, друг мой. -Но почему его не могут поймать, Джим? -Да потому что не нужен он никому! "
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Поросёнков Петя:"точно, именно поэтому Россия со всех сторон окружена натовскими базами-потому что не нужна никому". Не потому, а потому, что имеет милую привычку оттяпывать территории у соседей. Поэтому и создают вокруг "ограду", как в лепрозории. "самолёты-разведчики у наших границ регулярно появляются". Точно и шпионы под кроватью ...Но хорошая новость - то, что это лечится. "И в истории примеров не найти, на Россию никто никогда не нападал" Почему же, нападали...80 лет назад. А уж в 90х напасть было бы совсем легко, но никто не польстился... почему-то. :)
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Шапиро Женька, точно, именно поэтому Россия со всех сторон окружена натовскими базами-потому что не нужна никому, и самолёты-разведчики у наших границ регулярно появляются по той же причине.И в истории примеров не найти, на Россию никто никогда не нападал
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пугает карлик ежей голым задом.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Алексеев Гергий, у вас хахлов и жопы нет одно большое очко
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Алексеев Гергий, мы помним тех храбрых ежей, что верещали "агрессии немаю", а теперь стали петухами и на параше кукарекают
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