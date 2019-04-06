"Дам капцем по голові!" Соловйов зчепився зі скандальним українцем в прямому ефірі

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував на своїй передачі суперечку зі скандальним українцем В'ячеславом Ковтуном, який внесений до списку сайту "Миротворець".

Конфлікт між ними зав'язався на грунті виборів президента України в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, рупор путінського режиму назвав їх нечесними і профінансованими із США, на що отримав заперечення опонента.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Вибори і гроші ми витрачаємо свої! Це наші гроші, наші люди кожен день працюють: на електростанціях, в шахтах, забоях, на заводах. Це ми працюємо! А ті, хто нас вчать, ще раз — f*ck you! Я можу повторити ще раз!" — сказав Ковтун.

У свою чергу Соловйов відповів на мати одіозного українця, який зображує роль експерта, відвертими погрозами.

"Ну, по-перше, ти ще раз так скажеш — отримаєш по голові. Притому отримаєш капцем. Ще раз ти дозволиш собі, я тобі просто капцем дам по голові!" — обурився пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цій же програмі стався ще один конфлікт між її гостями. Так, суперечку через Україну влаштував пропагандист-українофоб Дмитро Куликов і політолог Андрій Окара. Соловйову довелося заспокоювати експертів, щоб уникнути ще більшої конфронтації.

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