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"Дам капцем по голові!" Соловйов зчепився зі скандальним українцем в прямому ефірі

5.7тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував на своїй передачі суперечку зі скандальним українцем В'ячеславом Ковтуном, який внесений до списку сайту "Миротворець".

Конфлікт між ними зав'язався на грунті виборів президента України в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, рупор путінського режиму назвав їх нечесними і профінансованими із США, на що отримав заперечення опонента.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Новини
"Що ти брешеш, с*ко?!" На шоу Соловйова трапилася сутичка через Україну

"Вибори і гроші ми витрачаємо свої! Це наші гроші, наші люди кожен день працюють: на електростанціях, в шахтах, забоях, на заводах. Це ми працюємо! А ті, хто нас вчать, ще раз — f*ck you! Я можу повторити ще раз!" — сказав Ковтун.

У свою чергу Соловйов відповів на мати одіозного українця, який зображує роль експерта, відвертими погрозами.

"Ну, по-перше, ти ще раз так скажеш — отримаєш по голові. Притому отримаєш капцем. Ще раз ти дозволиш собі, я тобі просто капцем дам по голові!" — обурився пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цій же програмі стався ще один конфлікт між її гостями. Так, суперечку через Україну влаштував пропагандист-українофоб Дмитро Куликов і політолог Андрій Окара. Соловйову довелося заспокоювати експертів, щоб уникнути ще більшої конфронтації.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Гораздо интереснее было наблюдать, как Соловьев послал нах поляка. Того чуть не со стулом охрана вынесла из зала:-)
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