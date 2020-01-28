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28 січня • оновлено в 23:10
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"Далі буде тільки гірше": віцеспікером ПАРЄ обрали главу російської делегації

2.6т
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Віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали заступника голови нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора Петра Толстого.

За кандидатуру Толстого проголосували 132 парламентарія, проти - 117. Про це повідомив нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Знову таки, саме такий результат я і припускав. Але це болісне "вскарабківаніє" Толстого до президії Асамблеї - зовсім не те, на що розраховували росіяни", – написав Гончаренко.

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Петро Толстой

Петро Толстой

today.ua

На призначення Толстого також відреагував народний депутат VIII скликання, ексчлен делегації України в ПАРЄ Борислав Береза. За його словами, робота української делегації не увінчалася позитивним результатом і приречена на провал, якщо президент і депутати монобольшості не змінять підхід.

"Тут відосіком проблему не вирішити. І "скажений принтер" тут не спрацює. Потрібна системна робота в публічній і не публічній площині, особисті відносини і знання. Можна все це проігнорувати, як роблять зараз. Але далі буде тільки гірше. PS: а ПАРЄ все більше знищує свій авторитет, меркантильно призначаючи антисеміта віцепрезидентом Асамблеї. Тьху!" – вважає Береза.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українська журналістка розлютила віцеспікера нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора в ПАРЄ Петра Толстого питанням про окупацію Криму.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Борислав Береза Олексій Гончаренко
Тег
ПАРЄ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эй, каструлки в ВШИиванках! Это с какого перепугу ГосДума нелигитимна? Потому, шо вы её не выбирали? - так рылом не вышли...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Гончаренко напоминает мне старого адвоката из еврейского анекдота: "- И шо, вы выиграли дело? - Нет, выиграл Рабинович, но настроение я ему-таки испортил!" :)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот это удар по пухлым губешкам Гончаренко. Как в свое время в Крыму. А как он несколько дней назад скакал, отмечая какую то перемогу со вставанием 30 депутатов в ПАСЕ.И по закону жанра зрада не заставила себя ждать)
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