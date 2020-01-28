"Далі буде тільки гірше": віцеспікером ПАРЄ обрали главу російської делегації

Віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали заступника голови нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора Петра Толстого.

За кандидатуру Толстого проголосували 132 парламентарія, проти - 117. Про це повідомив нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Знову таки, саме такий результат я і припускав. Але це болісне "вскарабківаніє" Толстого до президії Асамблеї - зовсім не те, на що розраховували росіяни", – написав Гончаренко.

Петро Толстой today.ua

На призначення Толстого також відреагував народний депутат VIII скликання, ексчлен делегації України в ПАРЄ Борислав Береза. За його словами, робота української делегації не увінчалася позитивним результатом і приречена на провал, якщо президент і депутати монобольшості не змінять підхід.

"Тут відосіком проблему не вирішити. І "скажений принтер" тут не спрацює. Потрібна системна робота в публічній і не публічній площині, особисті відносини і знання. Можна все це проігнорувати, як роблять зараз. Але далі буде тільки гірше. PS: а ПАРЄ все більше знищує свій авторитет, меркантильно призначаючи антисеміта віцепрезидентом Асамблеї. Тьху!" – вважає Береза.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українська журналістка розлютила віцеспікера нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора в ПАРЄ Петра Толстого питанням про окупацію Криму.

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