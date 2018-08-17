"Далі буде краще": Трамп зробив раптове зізнання

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернув Америці її колишню велич.
"Я вже повернув Америці велич. Досить подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, армію", - написав американський лідер у своєму мікроблозі в Twitter.
За його словами, "далі все буде тільки краще". Таким чином глава Білого дому відреагував на слова губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який сказав, що не потрібно повертати країні велич, якої не було в минулому. За його словами, вона настане, коли у всіх громадян будуть рівні права.
"Ми не хочемо повертатися до дискримінації, сегрегації, сексизму", - зазначив Куомо.
За словами Трампа, губернатор штату зробив "невиразну" заяву, і назвав її помилкою. Варто зазначити, що така дискусія розігралася на тлі передвиборчої обіцянки президента. Повернення величі Штатам стало гаслом його програми (Make America Great Again) у 2016 році.
Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America's lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew "choked" badly, mistake!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 серпня 2018 р.
. @RealDonaldTrump : What you say would be 'great again' would not be great at all ... We will not go back to discrimination, segregation, sexism, isolationism, racism or the KKK.- Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 16 серпня 2018 р.
Like NY's motto says: Excelsior - Ever Upward (not backward) https://t.co/nrcUrsYJCO
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Трамп придумав слоган до майбутньої виборчої кампанії 2020 року, згідно з яким він хоче "зберегти велич Америки".