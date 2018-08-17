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ПолітикаЕкономіка

"Далі буде краще": Трамп зробив раптове зізнання

1.8тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернув Америці її колишню велич.

"Я вже повернув Америці велич. Досить подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, армію", - написав американський лідер у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, "далі все буде тільки краще". Таким чином глава Білого дому відреагував на слова губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який сказав, що не потрібно повертати країні велич, якої не було в минулому. За його словами, вона настане, коли у всіх громадян будуть рівні права.

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"Ми не хочемо повертатися до дискримінації, сегрегації, сексизму", - зазначив Куомо.

За словами Трампа, губернатор штату зробив "невиразну" заяву, і назвав її помилкою. Варто зазначити, що така дискусія розігралася на тлі передвиборчої обіцянки президента. Повернення величі Штатам стало гаслом його програми (Make America Great Again) у 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Трамп придумав слоган до майбутньої виборчої кампанії 2020 року, згідно з яким він хоче "зберегти велич Америки".

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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