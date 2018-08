"Далі буде краще": Трамп зробив раптове зізнання

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернув Америці її колишню велич.

"Я вже повернув Америці велич. Досить подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, армію", - написав американський лідер у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, "далі все буде тільки краще". Таким чином глава Білого дому відреагував на слова губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який сказав, що не потрібно повертати країні велич, якої не було в минулому. За його словами, вона настане, коли у всіх громадян будуть рівні права.

"Ми не хочемо повертатися до дискримінації, сегрегації, сексизму", - зазначив Куомо.

За словами Трампа, губернатор штату зробив "невиразну" заяву, і назвав її помилкою. Варто зазначити, що така дискусія розігралася на тлі передвиборчої обіцянки президента. Повернення величі Штатам стало гаслом його програми (Make America Great Again) у 2016 році.

Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America's lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew "choked" badly, mistake!

. @RealDonaldTrump : What you say would be 'great again' would not be great at all ... We will not go back to discrimination, segregation, sexism, isolationism, racism or the KKK.



Like NY's motto says: Excelsior - Ever Upward (not backward) https://t.co/nrcUrsYJCO