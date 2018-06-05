"Дайте мені сказати!" Путіна принизили під час інтерв'ю в Австрії

Австрійський журналіст Армін Вольф 11 раз перебив президента Росії Володимира Путіна під час інтерв'ю.

Зрештою російський лідер не витримав. "Дайте мені сказати, в кінці кінців!" - цитує його слова журналст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов ц своєму Twitter.

При цьому він уточнив, що Вольф нібито побив рекорд американської журналістки, ведучої телеканалу NBC News Мегін Келлі.

Вона також перебивала російського президента під час інтерв'ю у березні 2018 року.

Правда, користувачі відразу озвучили інше спостереження.

"Володимир Путін 8 разів перевів тему на "Ви, що хочете, як в Україні/США?" замість того, щоб відповідати на прямі питання", - пишуть вони.

"Дайте мені сказати, в кінці кінців": Австрійський журналіст Армін Вольф 11 раз перебив Путіна за півтори години інтерв'ю, побивши досягнення Мегін Келлі pic.twitter.com/g94NrZJlSz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 5 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна під час інтерв'ю розлютили слова австрійського журналіста про незаконну анексію Криму.