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"Дайте мені сказати!" Путіна принизили під час інтерв'ю в Австрії

8.7тЧитати новину російською

Австрійський журналіст Армін Вольф 11 раз перебив президента Росії Володимира Путіна під час інтерв'ю.

Зрештою російський лідер не витримав. "Дайте мені сказати, в кінці кінців!" - цитує його слова журналст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов ц своєму Twitter.

При цьому він уточнив, що Вольф нібито побив рекорд американської журналістки, ведучої телеканалу NBC News Мегін Келлі.

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Вона також перебивала російського президента під час інтерв'ю у березні 2018 року.

Правда, користувачі відразу озвучили інше спостереження.

"Володимир Путін 8 разів перевів тему на "Ви, що хочете, як в Україні/США?" замість того, щоб відповідати на прямі питання", - пишуть вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна під час інтерв'ю розлютили слова австрійського журналіста про незаконну анексію Криму.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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