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26 грудня • оновлено в 18:37
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Дадуть бій Путіну: Україна купить у США нову партію Javelin

2.7т
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Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

Про це повідомив заступник глави відомства Анатолій Петренко під час брифінгу щодо Державного оборонного замовлення і оборонних закупівель для потреб української армії у четвер, 26 грудня.

"Протягом IV кварталу за рахунок зосередження ресурсів Міноборони України вдалося укласти контракти на поставку другої партії Javelin виробництва США. Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Є кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, кілька літаків", – поділився він.

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Україна купить у США нову партію Javelin

Україна купить у США нову партію Javelin

eadaily.com

Петренко наголосив, що Міоборони продовжує рухатися в напрямку забезпечення військ станціями радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки.

Заступник міністра України також зазначив, що оборонне відомство нарощує темпи поставок у війська саме сучасних і нових зразків озброєння і військової техніки.

"Тепер на озброєнні є безпілотний літальний апарат оперативного радіусу дії, який може застосовуватися в ударному варіанті. На озброєнні є автоматизований комплекс управління артилерією, також радіолокаційна станція для здійснення контрбатарейної боротьби – це все те, що було здійснено в рамках державного оборонного замовлення", – підсумував він.

Україна купить у США нову партію Javelin

Україна купить у США нову партію Javelin

Пресслужба Міноборони

В українському посольстві у Вашингтоні контракт назвали значним кроком вперед. Дипломати подякували американським колегам за сприяння.

"Це перший масштабний контракт прямих міжурядових оборонних закупівель озброєнь між Україною і США. Україна уклала контракт на придбання партії ПТРК "Javelin" зі США завдяки закупівлям, здійсненим безпосередньо Міністерством оборони України за програмою Пентагону "Міжнародні військові продажі". Ці зміни розширять наші можливості для зміцнення військово-технічного й оборонного потенціалу держави", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Озброєння
Місце
Україна
Тег
Javelin
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Украинские прапорщики потирают руки. Скоро на всех площадках продажи вторсырья будут висеть объявления "продам Джавелин*. Сухпайки так продавали.слава героям
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Радость-то какая!!! У макак появится ПТРК "Javelin"))) Всё понятно. Ждём сообщений в духе: "Оккупанты подло ударили. У ВСУ потери." "Герои доблестно оборонялись от наймитов Путина, но погибли. Побратимы погибших героев скорбят" А по факту, один ВСУшник хлопнул с ПТРК по своим... Короче, доверь дураку стеклянный х.., он его не только разобьет, а ещё и руки порежет)))
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- Справедливость
- Справедливость
Российско-оккупационные войска пригнали в Куйбышевский жилой район Донецка крупнокалиберную артиллерийскую систему 152 мм калибра гаубицу "Гиацинт Б" "Гумконвои" дали им готовиться к "активному перемирию"! - https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2845602-okkupanty-prignali-v-ziloj-rajon-donecka-gaubicu-giacintb-razvedka.html
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