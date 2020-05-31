Crew Dragon поверне з МКС космічну реліквію США: опубліковані фото

Екіпаж американського корабля Crew Dragon, який успішно зістикувався з МКС 31 травня, поверне з Міжнародної космічної станції прапор США.

Про це повідомив керуючий редактор сайту NASASpaceFlight.com Кріс Бергін на своїй Twitter-сторінці. Він опублікував фотографію стяга і написав: "Він повертається додому".

Співробітники МКС зустрічають двох астронавтів Crew Dragon. На стіні на задньому плані – прапор США Скрін відео

У Коментарях до посту засновник компанії SpaceX Ілон Маск зазначив, що прапор забере той же астронавт, який доставив його на МКС – Дуглас Харлі. Бергін пожартував, що Харлі зовсім не постарів.

Команда Crew Dragon (праворуч) у 2020 році twitter.com/NASASpaceflight

Політ американських астронавтів у 2011 на шатлі Atlantis twitter.com/NASASpaceflight

Так, американський прапор був доставлений на космічну станцію шатлом Atlantis STS-135 у 2011 році. У польоті брав участь астронавт Дуглас Харлі, який у 2020-му полетів на МКС на кораблі Маска.

Цей же прапор перебував на борту шаттла Columbia під час першого польоту в 1981 році. Напис на ньому говорить: "Можна повернути тільки екіпажу, що стартував із Космічного центру ім. Кеннеді".

Астронавт Crew Dragon спускається на МКС Скрін відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, після успішного зістикування глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав американських колег, а також відреагував на жарт Маска про батут.

Засновник SpaceX незабаром залишив коментар під постом Рогозіна російською мовою.