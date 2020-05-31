Crew Dragon поверне з МКС космічну реліквію США: опубліковані фото

Екіпаж американського корабля Crew Dragon, який успішно зістикувався з МКС 31 травня, поверне з Міжнародної космічної станції прапор США.
Про це повідомив керуючий редактор сайту NASASpaceFlight.com Кріс Бергін на своїй Twitter-сторінці. Він опублікував фотографію стяга і написав: "Він повертається додому".
Співробітники МКС зустрічають двох астронавтів Crew Dragon. На стіні на задньому плані – прапор США
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У Коментарях до посту засновник компанії SpaceX Ілон Маск зазначив, що прапор забере той же астронавт, який доставив його на МКС – Дуглас Харлі. Бергін пожартував, що Харлі зовсім не постарів.
Команда Crew Dragon (праворуч) у 2020 році
twitter.com/NASASpaceflight
Політ американських астронавтів у 2011 на шатлі Atlantis
twitter.com/NASASpaceflight
Так, американський прапор був доставлений на космічну станцію шатлом Atlantis STS-135 у 2011 році. У польоті брав участь астронавт Дуглас Харлі, який у 2020-му полетів на МКС на кораблі Маска.
Цей же прапор перебував на борту шаттла Columbia під час першого польоту в 1981 році. Напис на ньому говорить: "Можна повернути тільки екіпажу, що стартував із Космічного центру ім. Кеннеді".
Астронавт Crew Dragon спускається на МКС
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It's coming home. pic.twitter.com/pIzdh5mMSY- Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 31, 2020
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, після успішного зістикування глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав американських колег, а також відреагував на жарт Маска про батут.
Засновник SpaceX незабаром залишив коментар під постом Рогозіна російською мовою.
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