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31 травня • оновлено в 23:59
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Crew Dragon поверне з МКС космічну реліквію США: опубліковані фото

1.3т
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Екіпаж американського корабля Crew Dragon, який успішно зістикувався з МКС 31 травня, поверне з Міжнародної космічної станції прапор США.

Про це повідомив керуючий редактор сайту NASASpaceFlight.com Кріс Бергін на своїй Twitter-сторінці. Він опублікував фотографію стяга і написав: "Він повертається додому".

Співробітники МКС зустрічають двох астронавтів Crew Dragon. На стіні на задньому плані – прапор США

Співробітники МКС зустрічають двох астронавтів Crew Dragon. На стіні на задньому плані – прапор США

Скрін відео

У Коментарях до посту засновник компанії SpaceX Ілон Маск зазначив, що прапор забере той же астронавт, який доставив його на МКС – Дуглас Харлі. Бергін пожартував, що Харлі зовсім не постарів.

Команда Crew Dragon (праворуч) у 2020 році

Команда Crew Dragon (праворуч) у 2020 році

twitter.com/NASASpaceflight

Політ американських астронавтів у 2011 на шатлі Atlantis

Політ американських астронавтів у 2011 на шатлі Atlantis

twitter.com/NASASpaceflight

Так, американський прапор був доставлений на космічну станцію шатлом Atlantis STS-135 у 2011 році. У польоті брав участь астронавт Дуглас Харлі, який у 2020-му полетів на МКС на кораблі Маска.

Цей же прапор перебував на борту шаттла Columbia під час першого польоту в 1981 році. Напис на ньому говорить: "Можна повернути тільки екіпажу, що стартував із Космічного центру ім. Кеннеді".

Астронавт Crew Dragon спускається на МКС

Астронавт Crew Dragon спускається на МКС

Скрін відео

Crew Dragon поверне з МКС космічну реліквію США: опубліковані фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, після успішного зістикування глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав американських колег, а також відреагував на жарт Маска про батут.

Засновник SpaceX незабаром залишив коментар під постом Рогозіна російською мовою.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
SpaceX фотографии космос
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