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23 березня • оновлено в 04:23
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Covidiot: у Британії придумали образливе слово для панікерів через коронавірус

1.3т
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У Великобританії в результаті пандемії коронавірусу з'явилося нове слово - Covidiot. Воно утворено шляхом складання двох слів - COVID (коронавірус) і idiot (ідіот).

У найбільшому онлайн-словнику англійської сленгу Urban Dictionary дається два значення слова.

Даним терміном позначають людину, яка або не дотримується правил карантину та самоізоляції, або провокує паніку, скуповуючи в магазинах у великій кількості продукти харчування, засоби дезінфекції та індивідуального захисту.

У Британії придумали образливе слово для панікерів через коронавірус
У Британії придумали образливе слово для панікерів через коронавірус

lbcgroup.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі зафіксовано понад 340 тис. випадків захворювання на коронавірус, кількість смертей склала 14,5 тис.

У Великобританії медики відкрили новий, досі невідомий, симптом коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше, ніж через рік.

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Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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