У Великобританії в результаті пандемії коронавірусу з'явилося нове слово - Covidiot. Воно утворено шляхом складання двох слів - COVID (коронавірус) і idiot (ідіот).
У найбільшому онлайн-словнику англійської сленгу Urban Dictionary дається два значення слова.
Даним терміном позначають людину, яка або не дотримується правил карантину та самоізоляції, або провокує паніку, скуповуючи в магазинах у великій кількості продукти харчування, засоби дезінфекції та індивідуального захисту.
lbcgroup.tv
Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі зафіксовано понад 340 тис. випадків захворювання на коронавірус, кількість смертей склала 14,5 тис.
У Великобританії медики відкрили новий, досі невідомий, симптом коронавірусу.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше, ніж через рік.
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