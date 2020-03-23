У Великобританії в результаті пандемії коронавірусу з'явилося нове слово - Covidiot. Воно утворено шляхом складання двох слів - COVID (коронавірус) і idiot (ідіот).

У найбільшому онлайн-словнику англійської сленгу Urban Dictionary дається два значення слова.

Даним терміном позначають людину, яка або не дотримується правил карантину та самоізоляції, або провокує паніку, скуповуючи в магазинах у великій кількості продукти харчування, засоби дезінфекції та індивідуального захисту.

lbcgroup.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі зафіксовано понад 340 тис. випадків захворювання на коронавірус, кількість смертей склала 14,5 тис.

У Великобританії медики відкрили новий, досі невідомий, симптом коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше, ніж через рік.

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