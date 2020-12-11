У ВООЗ стурбовані 60-відсотковим зростанням смертності від коронавірусу в світі

За останні шість тижнів рівень смертності від COVID-19 у всьому світі збільшився приблизно на 60%.

Про це під час брифінгу 11 грудня заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Захід транслювався на Twitter-сторінці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове уточнила, що цифри нерівномірно розподілені у світі, проте в Європі смертність зросла майже на 100%.

Загалом у ВООЗ зареєстрували понад 66 мільйонів випадків коронавірусу, летальних – 1,5 мільйона. Більшість заражень і смертей випадає на Європу та Америку.

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Гебреєсус додав, що зимові свята – "це час, щоб розслабитися, але ми не повинні втрачати пильність".

"Святкування може дуже швидко перетворитися на траур, якщо ми не будемо вживати правильних запобіжних заходів", – сказав він.

Глава ВООЗ закликав жителів регіонів із високим рівнем передачі коронавірусу дотримуватися всіх правил, щоб убезпечити себе та інших, а також "уважно обміркувати свої плани".

"Це може стати найкращим подарунком, який ви можете зробити, – дар здоров'я, любові до життя, радості та надії", – заявив Гебреєсус.

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Карта поширення коронавірусу у світі:

Трансляція брифінгу ВООЗ:

Нагадаємо:

Станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, в Україні офіційно підтверджено 872 228 випадків коронавірусної інфекції. 13 514 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 14 755 осіб (+ 285 за добу), а 480 348 пацієнтів (+15 327) перемогли хворобу.

За 10 грудня наша країна опинилася на 11-му місці у світі за поширенням COVID-19 і на шостому – в Європі.

В Україні зареєстрували найвищу кількість смертей від коронавірусу за добу починаючи з березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців утриматися від подорожей на новорічно-різдвяні свята через пандемію, а тих, хто все ж вирішив їхати, – не забувати про правила карантину за кордоном.