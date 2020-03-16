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16 березня • оновлено в 20:59
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За добу 350 смертей: в Італії церкви завалили трунами. З'явилися страшні кадри

9.5т
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В Італії загальна кількість жертв пандемії коронавірусу в понеділок, 16 березня, склала вже 2 158 осіб.

Кількість смертей у країні за добу зросла майже на 350, повідомив глава служби цивільної оборони Італії. Всього, за останніми даними, заразилися 27 980 жителів (щоб подивитися карту, поскрольте новину вниз).

Коронавірус у Бергамо

Коронавірус у Бергамо

Колаж

Статистика на 16 березня

Статистика на 16 березня

worldometers.info

Тим часом leggo.it опублікувало моторошні кадри, зняті в одній із церков у місті Бергамо. На відео показано ряди домовин, які стоять всередині храму.

"Мірилом того, що відбувається в червоній зоні, є мертві, кількістю яких уже не можна керувати. Просто подумайте про вісім щоденних сторінок некрологів у Бергамо, безперервні цикли кремації", – йдеться у тексті.

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня через коронавірус Європейський союз ввів тимчасові обмеження на більшість поїздок у свої країни на 30 днів.

Коронавірусом COVID-2019 у світі (на 16 березня) заразилися вже 174 780 осіб, із них 6 686 – померли. Вилікувалися 77 867 осіб. Інфекція поширилася на 162 країни і території.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Бергамо
Теги
смерть хвороба видео
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Коментарі
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Руку Путина уже нашли???
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А наши рули принимают самолеты из Милана и кричат что все безопасно
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Артеллерист Моня, Так специально и принимают безконтрольно, чтобы поголовье населения в Украине оптимизировать.
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Журба Валентина
Журба Валентина
страшно...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Журба Валентина, в твоей Виннице тоже так будет...
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