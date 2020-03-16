За добу 350 смертей: в Італії церкви завалили трунами. З'явилися страшні кадри

В Італії загальна кількість жертв пандемії коронавірусу в понеділок, 16 березня, склала вже 2 158 осіб.

Кількість смертей у країні за добу зросла майже на 350, повідомив глава служби цивільної оборони Італії. Всього, за останніми даними, заразилися 27 980 жителів (щоб подивитися карту, поскрольте новину вниз).

Коронавірус у Бергамо Колаж

Статистика на 16 березня worldometers.info

Тим часом leggo.it опублікувало моторошні кадри, зняті в одній із церков у місті Бергамо. На відео показано ряди домовин, які стоять всередині храму.

"Мірилом того, що відбувається в червоній зоні, є мертві, кількістю яких уже не можна керувати. Просто подумайте про вісім щоденних сторінок некрологів у Бергамо, безперервні цикли кремації", – йдеться у тексті.

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня через коронавірус Європейський союз ввів тимчасові обмеження на більшість поїздок у свої країни на 30 днів.

Коронавірусом COVID-2019 у світі (на 16 березня) заразилися вже 174 780 осіб, із них 6 686 – померли. Вилікувалися 77 867 осіб. Інфекція поширилася на 162 країни і території.

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