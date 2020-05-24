2020 рік мав стати вершиною політичної кар'єри для президента Росії Володимира Путіна, якби цьому не завадила пандемія COVID-19.

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Про це в матеріалі для Daily Mail заявив британський письменник та історик Майкл Бьорлі. Він вказав на те, що в поточному році РФ відзначає 75-річчя перемоги у Другій світовій війні й це "сприятливо співпало з особистим тріумфом Путіна: 20 років залізного правління в Кремлі".

Однак, підкреслюється в статті, "тріумфальний момент" російського глави зараз забутий.

"Усе тихо забуто: його грандіозні плани, які зазнали поразки від ворога, якого він не може бачити і занадто мало зробив, щоб з ним боротися", – написав Бьорлі.

Він зазначив, що коронавірус у Росії бушує на величезній території, незважаючи на хвастощі Путіна з приводу боротьби з пандемією і його "радості від страждань Америки". "І російський народ це знає", – написав історик.

Через пандемію головний силовик світу, за словами Бьорлі, відступив від центру уваги, що незвично для Путіна.

"Зараз йому 67 років, і, отже, він вразливий для цієї хвороби. Путін відступив до свого маєтку Ново-Огарьово під Москвою, що строго охороняється", – зазначається в статті.

Колаж

Додамо, Росія входить до трійки країн-лідерів за кількістю випадків коронавірусу. За даними на 24 травня, інфікованих уже понад 344 тисячі.

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, Майкл Бьорлі також заявив, що низькі цифри про смертність від коронавірусу в Росії є результатом того, що органи охорони здоров'я та губернатори регіонів бояться повідомляти Кремлю погані новини.