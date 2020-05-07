Китайські вчені виявили коронавірус COVID-19 в спермі – причому навіть у тих чоловіків, які вже перенесли хворобу. Це стало першим сигналом до того, що хвороба може передаватися статевим шляхом.

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Як повідомляє DailyMail, китайські дослідники з лікарні Шанцю перевірили зразки сперми у 38 чоловіків – 15 з них були з COVID-19 важкої форми, а інші на той час вже одужали.

Результати тестування показали, що у шести пацієнтів (що становить 15,8%) в спермі виявили вірус. При цьому, половина з цих пацієнтів вже перехворіла COVID-19 і не мала ніяких ознак присутності вірусу в організмі.

Також дослідники зазначають, що ніяких тенденцій серед цих чоловіків виявлено не було. Їм було від 20 до 50 років, а у трьох не було ніяких проблем зі здоров'ям, крім коронавірусу.

Все це робить можливим передачу COVID-19 статевим шляхом. Однак стверджувати про те, що це так, поки не можна. Дослідники поки не провели спостереження, щоб зрозуміти, наскільки довго вірус здатний знаходитися в спермі і чи зберігає він свою життєздатність.

Китайські вчені виявили COVID-19 в спермі freepic

Проте, дослідники відзначають, що для профілактики варто вдатися до утримання або використання презервативів.

Уролог Джеймс Хоталінг з Університету штату Юта заявив, що якщо інформація про передачу статевим шляхом підтвердиться, то це може бути серйозним ударом по профілактичним заходам.

"Якби хвороба, подібна COVID-19, передавалася б статевим шляхом, то це мало б серйозні наслідки для профілактики захворювань. Крім того, це могло б сильно вдарити по репродуктивному здоров'ю людини", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких людей, що заразилися COVID-19, не спостерігається ніяких симптомів, крім висипу на ногах.