COVID-19 заразилися вже понад 2 млн осіб у світі
На коронавірус COVID-19 у світі захворіли вже понад два мільйони осіб. Точна цифра на 10:00 15 квітня – 2 млн 734 особи, число заражених постійно зростає.
Водночас 484 781 пацієнт одужав, померло 126 776. Про це свідчать дані порталу Worldometers.
Так, у США найбільша кількість захворювань – 614 246, Італії – 162 488, Великобританії – 93 873, Франції – 143 303, Іспанії – 174 060, Туреччині – 65 111, Німеччині – 132 210.
Найбільше жертв зафіксовано у Штатах – 26 064, Італії – 21 067, Іспанії – 18 255, Франції – 15 729, Британії – 12 107.
У світі від COVID-19 вилікувалися 484 573 особи. У Китаї – 77 816, Німеччині – 72 600, Іспанії – 67 504.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня коронавірус продовжив атакувати країни Європи та США. Повернулася пандемія і в Китай – там десятки нових випадків, завезених із Росії.