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15 квітня • оновлено в 11:20
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COVID-19 заразилися вже понад 2 млн осіб у світі

1.7т
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На коронавірус COVID-19 у світі захворіли вже понад два мільйони осіб. Точна цифра на 10:00 15 квітня – 2 млн 734 особи, число заражених постійно зростає.

Водночас 484 781 пацієнт одужав, померло 126 776. Про це свідчать дані порталу Worldometers.

Так, у США найбільша кількість захворювань – 614 246, Італії – 162 488, Великобританії – 93 873, Франції – 143 303, Іспанії – 174 060, Туреччині – 65 111, Німеччині – 132 210.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

Найбільше жертв зафіксовано у Штатах – 26 064, Італії – 21 067, Іспанії – 18 255, Франції – 15 729, Британії – 12 107.

У світі від COVID-19 вилікувалися 484 573 особи. У Китаї – 77 816, Німеччині – 72 600, Іспанії – 67 504.

Статистика захворювання на COVID-19

Статистика захворювання на COVID-19

Worldometers

Статистика захворювання на COVID-19

Статистика захворювання на COVID-19

Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня коронавірус продовжив атакувати країни Європи та США. Повернулася пандемія і в Китай – там десятки нових випадків, завезених із Росії.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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    Підтверджені випадки: 3764.

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