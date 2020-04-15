COVID-19 заразилися вже понад 2 млн осіб у світі

На коронавірус COVID-19 у світі захворіли вже понад два мільйони осіб. Точна цифра на 10:00 15 квітня – 2 млн 734 особи, число заражених постійно зростає.

Водночас 484 781 пацієнт одужав, померло 126 776. Про це свідчать дані порталу Worldometers.

Так, у США найбільша кількість захворювань – 614 246, Італії – 162 488, Великобританії – 93 873, Франції – 143 303, Іспанії – 174 060, Туреччині – 65 111, Німеччині – 132 210.

Пандемія коронавірусу

Найбільше жертв зафіксовано у Штатах – 26 064, Італії – 21 067, Іспанії – 18 255, Франції – 15 729, Британії – 12 107.

У світі від COVID-19 вилікувалися 484 573 особи. У Китаї – 77 816, Німеччині – 72 600, Іспанії – 67 504.

Статистика захворювання на COVID-19 Worldometers

Статистика захворювання на COVID-19 Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня коронавірус продовжив атакувати країни Європи та США. Повернулася пандемія і в Китай – там десятки нових випадків, завезених із Росії.

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