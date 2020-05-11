COVID-19 заразилися ще десятки тисяч людей по світу, нові випадки в Китаї: статистика щодо коронавірусу на 11 травня. Постійно оновлюється

Коронавірусом COVID-19 по всьому світу захворіли вже майже 4,2 млн чоловік. Найбільше хвороба почала поширюватися в Мексиці, Пакистані та Панамі. Навіть в Китаї за останню добу, 10 травня, зареєстровано 17 нових випадків.

Всього в світі загинуло майже 284 тисяч осіб, побороли хворобу – майже 1,5 млн.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 15 232 осіб. Померли 391 пацієнтів, одужали – 2706.

В Ізраїлі заявили про створення ефективного препарату проти COVID-19.

У китайському місті Ухань, який вважається осередком поширення коронавірусу по всьому світу, вперше за довгий час підтвердили новий випадок зараження COVID-19.

Україна та ще кілька країн з 11 травня почали попускати режим карантину.

Головне за 11 травня:

03:35 – Чорногорія незважаючи на пандемію готується до відновлення туристичного сезону вже з 1 липня. Уряд просуває Чорногорію як країну, де немає загрози коронавірусу.

02:53 – У Чернівецькій області, де найбільше інфікованих коронавірусів в Україні, закінчилися місця для хворих COVID-19. Бракує і лікарів.

01:26 – Лікарі швидкої допомоги на Львівщині збунтувалися через нерівного розподілу премій. Вони стверджують, що обіцяну потрійну зарплату отримали одиниці.

00:13 – Поки на розробку вакцини від коронавируса вливаються величезні гроші, вакцини від туберкульозу для дорослих до сих пір не існує, обурився Євген Комаровський.

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