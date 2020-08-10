COVID-19 заразилися понад 20 млн по всьому світу: статистика на 10 серпня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:55, 10.08.2020

Станом на понеділок, 10 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 20 млн осіб. За минулу добу було виявлено майже 220 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 62 тис., в США – 47 тис., а також в Бразилії – 22 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 80 949 осіб, померли в період пандемії – 1 897.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 20 млн осіб в світі
(worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19
(worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 80 949 осіб. Померли 1 887 пацієнтів, одужали – 43 972.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5 млн), Бразилія (понад 3 млн) та Індія (більше 2 млн).

  • Близько 20% інфікованих переносять COVID-19 у важкій формі, близько 10% випадків є летальними.

  • Імунітет до COVID-19 може бути і у тих людей, які не хворіли на коронавірусом.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 10 серпня:

04:30 – Лікарка назвала доступний засіб від пневмонії в Україні.

01:55 – Імунітет до COVID-19 може бути і у тих людей, які не хворіли на коронавірус.

00:18 – Кількість випадків COVID-19 в Британії досягла 310 825.

00:00 – У Москві за добу померли 13 пацієнтів з коронавірусом, загальне число жертв COVID-19 в столиці РФ досягло 4585.

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