COVID-19 заразилися майже 12 млн по всьому світу: статистика на 7 липня. Постійно оновлюється

Станом на вівторок, 7 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 12 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 171 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 50,5 тис., Індії – 22,5 тис., а також Бразилії – 21 тис. При цьому в США кількість заражених перевищила три мільйони.

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Коронавірусом в світі заразилися майже 12 млн осіб

Статистика захворюваності в світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 49 043 людини. Померли 1 262 пацієнта, одужали – 21 703.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3 млн), Бразилія (понад 1,6 млн) і Індія (понад 720 тис). Росія посідає четверте місце з 687 тис. інфікованих.

В Ізраїлі у зв'язку з ростом захворюваності посилили карантин. При цьому Дубай знову почав приймати іноземних туристів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про стабілізацію пандемії COVID-19 в Україні.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Карта поширення коронавірусу в Україні

Головне за 7 липня:

06:15 – У президента Бразилії Жаіра Болсонару виявили симптоми коронавірусної інфекції, в тому числі високу температуру. Раніше він заперечував пандемію коронавірусу і називав його "грипом".

05:27 – Російські вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.

03:15 – В Індонезії створили намисто з евкаліпта, яке "вбиває" коронавірус.

01:10 – Починаючи з вівторка, 7 липня, Дубай знову почав приймати іноземних туристів.

00:42 – Європейський інвестиційний банк і німецька компанія CureVac уклали кредитну угоду на суму 75 млн євро для розробки і масового виробництва вакцин, в тому числі проти COVID-19.