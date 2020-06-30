COVID-19 заразилися майже 10,5 млн: статистика на 30 червня. Постійно оновлюється

Станом на вівторок, 30 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 10,5 млн. За попередню добу було виявлено майже 170 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 44,7 тис., Бразилії – 25 тис. і Індії – 18,3 тис.

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Коронавірусом заразилися більш 10,4 млн

Антирейтинг країн щодо коронавірусу

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 43 628 чоловік. Померли 1 147 пацієнтів, одужали – 19 027.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,6 млн), Бразилія (більше 1,3 млн) і Росія (понад 641 тис.).

У США назвали чотири нових симптому коронавірусу : нежить, чхання, нудота і діарея. Тепер їх налічується 12.

У ВООЗ повідомили, що COVID-19 почав швидше поширюватися по світу.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Карта поширення коронавірусу в Україні

Головне за 30 червня:

08:27 – Вчені підкреслили, що новий тип коронавірусу надає згубний вплив не тільки на легені, але й на роботу нирок зараженої людини.

07:04 – Станом на вечір 29 червня на Рівненщині підтвердили майже 4 тисячі випадків захворювання на COVID-19. За день там зареєстрували 38 нових заражених (3 712 з початку епідемії), померла від вірусу одна жінка (всього 70 летальних випадків), повідомив глава облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

06:43 – Канадський цирк "Дю Солей" (Cirque du Soleil) оголосив про банкрутство через пандемію коронавірусу. У компанії пояснили це "величезним збоєм і примусовим закриття шоу" в результаті карантинних обмежень, введених три місяці тому.

05:25 – Всесвітня організація охорони здоров'я відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.