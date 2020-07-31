COVID-19 заразилися близько 17,5 млн по всьому світу: статистика на 31 липня. Постійно оновлюється

COVID-19 заразилися близько 17,5 млн по всьому світу.

Станом на п'ятницю, 31 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 17,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 280 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 68 тис., в Бразилії – 58 тис., а також в Індії – 54 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 17,4 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 68 794 чоловік. Померли 1673 пацієнти, одужали – 38 154.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,6 млн), Бразилія (понад 2,6 млн) та Індія (більше 1,6 млн).

В Україні внесли зміни в протокол лікування COVID-19, зокрема, замінили два препарати.

Американські вчені довели небезпеку безсимптомних носіїв коронавірусу, проаналізувавши аналізи понад 30 тис. осіб.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Головне за 31 липня:

01:52 – У Нью-Йорку (США) померла німецька вівчарка на прізвисько Бадді. Вона стала першою в країні з діагнозом COVID-19.

01:03 – Український мільярдер зі списку Forbes, гендиректор алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк заявив, що перехворів на COVID-19.

00:07 – У Великобританії кількість виявлених випадків COVID-19 за добу збільшилася на 846 і досягла 302 301. У країні проведено понад 15,5 млн тестів.

00:02 – У Москві померли ще 14 пацієнтів з коронавірусом, загальне число жертв досягло 4460.