COVID-19 заразилися близько 14 млн осіб: статистика на 17 липня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Світ 07:32, 17.07.2020

Станом на п'ятницю, 17 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 14 млн осіб. За попередню добу було виявлено 248 914 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 73 тис., Бразилії – 43 тис., а також Індії – 35 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися близько 14 млн осіб.
Worldometers.info
Статистика захворюваності в світі
Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Карта поширення коронавірусу в Україні.
РНБО
Антирейтинг областей України щодо коронавірусу
РНБО

Головне за 17 липня:

05:20 – Вчені назвали небезпечну ознаку важкої форми коронавірусу.

02:00 – У Київській області 17 липня посилили карантинні заходи через поширення коронавірусу.

01:50 – У Бразилії кількість хворих на COVID-19 перевищила 2 мільйони. З них понад 1,3 млн пацієнтів одужали і 76 тисяч померли.

01:20 – За результатами опитування Квінніпекского університету, американці більше довіряють провідному американському інфекціоністу Ентоні Фаучи, ніж президенту США Дональду Трампу – 65% проти 30%.

00:40 – Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду республіки визначитися зі статистикою по пандемії COVID-19, оскільки великої шкоди здоров'ю та життю громадян завдає і пневмонія.

00:19 – Влада Азербайджану мають намір ще на два тижні продовжити жорсткий карантин через COVID-19.

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