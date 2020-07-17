COVID-19 заразилися близько 14 млн осіб: статистика на 17 липня. Постійно оновлюється

Станом на п'ятницю, 17 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 14 млн осіб. За попередню добу було виявлено 248 914 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 73 тис., Бразилії – 43 тис., а також Індії – 35 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися близько 14 млн осіб. Worldometers.info

Статистика захворюваності в світі Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 56 455 осіб. Померли 1 445 пацієнтів, одужали – 28 931.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,6 млн), Бразилія (понад 2 млн) і Індія (понад 1 млн). Росія посідає четверте місце з 752 тис. інфікованих.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі країни змогли ефективно відреагувати на загрозу коронавірусу і виключити його стрімке поширення.

Ще одним симптомом коронавірусу (COVID-19) може бути висип на внутрішній стороні рота (енантема).

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу РНБО

Головне за 17 липня:

05:20 – Вчені назвали небезпечну ознаку важкої форми коронавірусу.

02:00 – У Київській області 17 липня посилили карантинні заходи через поширення коронавірусу.

01:50 – У Бразилії кількість хворих на COVID-19 перевищила 2 мільйони. З них понад 1,3 млн пацієнтів одужали і 76 тисяч померли.

01:20 – За результатами опитування Квінніпекского університету, американці більше довіряють провідному американському інфекціоністу Ентоні Фаучи, ніж президенту США Дональду Трампу – 65% проти 30%.

00:40 – Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду республіки визначитися зі статистикою по пандемії COVID-19, оскільки великої шкоди здоров'ю та життю громадян завдає і пневмонія.

00:19 – Влада Азербайджану мають намір ще на два тижні продовжити жорсткий карантин через COVID-19.