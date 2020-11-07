COVID-19 захворіли ще понад 600 тисяч за добу: статистика на 7 листопада. Оновлюється
Станом на суботи, 7 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 49,6 млн осіб. За минулий день виявлено 623 266 нових інфікованих.
Усього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 35,2 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 108 тис., Індії – 50 тис. І Франції – 40 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 440 188 осіб. Померли 8 125 пацієнтів, одужали – 195 544
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (10, 5 млн), Індія (8,4 млн) і Бразилія (понад 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20-е місце
Міністерство охорони здоров'я буде вимагати у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих коронавірусом. Як пояснив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обмеження стосуватимуться низки закладів зокрема, їх часу роботи
Головне за 7 листопада:
Народний депутат України, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, що її мати захворіла коронавірусом COVID-19.
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про новий рекордний добовий приріст заражених коронавірусом – 581 679.
За минулу добу, 6 листопада у світі COVID-19 виявили у 623 тисяч осіб. Померло в цей день 9082 пацієнта. У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Польща, Великобританія і Україна.