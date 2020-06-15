COVID-19 із Пекіна більш заразний, ніж уханьський: вчений із Китаю пояснив різницю

Коронавірус, виявлений на оптовому ринку в Пекіні, більш заразний ніж той, який був знайдений в Ухані (Китай).

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Як пише РІА "Новости", про це розповів професор інституту вірусології медичного відділення Уханьского університету Ян Чжаньцю. Він пояснив, що COVID-19 мутує і його характеристики змінюються.

"У процесі еволюції інфективність вірусу може посилюватися, а може слабшати. Але я вважаю, що виявлений на ринку "Сіньфаді" коронавірус SARS-CoV-2 більш заразний, ніж той, що був на ринку "Хуанань" в Ухані", – сказав Чжаньцю.

У Пекіні, як зазначив експерт, уже встановилася висока літня температура, що не сприяє поширенню захворювання. Крім того, в Китаї розроблені ефективні захисні механізми.

Через це ситуація з поширенням нової мутації COVID-19 не критична. В Ухані епідемія була взимку, коли умови сприяють поширенню вірусу. Також в Ухані було багато пацієнтів, які не мали історії контактів із ринком морепродуктів, водночас як зараз у Пекіні всі випадки пов'язані з ринком "Сіньфаді", додав Чжаньцю.

Разом із тим він визнав, що поява нових спалахів і штамів вірусу ускладнює дослідження й розробку вакцин.

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