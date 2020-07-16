COVID-19 встановив новий антирекорд у світі: статистика на 16 липня. Постійно оновлюється

Станом на четвер, 16 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 13,6 млн осіб. За попередню добу було виявлено 234 332 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 71 тис., Бразилії – 39 тис., а також Індії – 32 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися понад 13,6 млн осіб. Worldometers.info

Статистика захворюваності в світі. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 55 607 осіб. Померли 1 427 пацієнтів, одужали – 28 131.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,6 млн), Бразилія (більш 1,9 млн) і Індія (понад 970 тис.). Росія посідає четверте місце з 746 тис. інфікованих.

Потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna з США пройшла успішні випробування на людях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць після 31 липня.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу. РНБО

Головне за 16 липня:

07:00 – У ніч на 16 липня в центрі Одеси пройшла масова акція протесту через посилення карантину. Працівники готельно-ресторанного бізнесу незадоволені рішенням влади про заборону роботи ресторанам та іншим закладам з 23:00 до 7:00.

06:30 – Вчені вважають, що коронавірус не є формою пневмонії.

05:35 – Болгарія з 16 липня дозволила в'їзд громадянам України без проходження двотижневого карантину і без тесту на коронавірус. Тепер українці можуть провести відпочинок на ще одному популярному курорті.

03:30 – Вчені знайшли причину небажання носити маску під час пандемії. Це пов'язано з параметром, який впливає на інтелект.

02:00 – Від коронавірусу у всьому світі видужало вже більше 8 млн осіб. Із загальної кількості заражених (понад 13,6 млн) зараз ще хворіють трохи більше 5 млн пацієнтів.

01:40 – Міністр промисловості Франції Аньєс Паннье-Рунашер прибула на парад на честь дня взяття Бастилії і забула надіти маску, пише "Карточный домик: Европа".

До цього вона встигла привітатися з декількома іншими високопоставленими особами, перш ніж зрозуміла, що на ній немає маски. Чиновниця спробувала наздогнати від'їжджаючу машину, але не встигла, після чого вже дала своїм колегам зрозуміти, що трапилося. В результаті Паннье-Рунашер довелося закрити обличчя руками, поки її не врятували запасною маскою.

00:12 – У Канаді смертність від коронавірусу вперше з березня наблизилася до нуля, однак влада побоюється нового спалаху захворювання через скасування карантинних обмежень в провінціях, пише Reuters.