COVID-19 встановив антирекорд нових випадків: статистика щодо коронавірусу за 29 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі за минулу добу, 28 травня, встановив рекорд за кількістю нових виявлених випадків – 116 304.

Так, країнами з найбільшим приростом інфікування стали Бразилія (24 151 випадків), США (22 658), Росія (8 371), Індія (7 300), Перу (5 874), Чилі (4 654), Мексика (3 463), Франція (3 325), Іран (2 258) і Пакистан (2 076).

Загалом у світі пандемія вже охопила понад 5,9 млн осіб, її жертвами стали понад 362 тис. пацієнтів, одужали – більше 2,5 мільйонів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 22 382 особи. Померли 669 пацієнтів, одужали 8 439.

Вчені з Імперського коледжу Лондона дійшли висновку, що новий тип коронавірусу може виявитися не таким заразним, як вважалося раніше. За їхніми словами, ним неможливо інфікуватися через забруднені поверхні.

У НАН України заявили, що країна вже подолала пік захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19.

Головне на 29 травня:

06:10 – На Буковині 28 травня було зафіксовано 58 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких 38 – у Чернівцях. При цьому 21 особа за добу одужала. Всього в області захворіло вже 3 259 осіб.

05:26 – У Китаї за минулу добу не виявили жодного випадку активної форми коронавірусу. У той же час було виявлено безсимптомний перебіг хвороби у п'яти осіб.

02:00 – У ніч на 29 травня в Україні в рамках пом'якшення карантину запрацювали 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

01:38 – Станом на 28 травня кількість хворих на коронавірус у Росії досягла майже 400 тис. осіб, з яких 379 051 одужали і 4 142 – померли.

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