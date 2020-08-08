COVID-19 вразив уже майже 19,6 млн осіб, в Європі – лідер антирейтингу Іспанія: статистика на 8 серпня. Постійно оновлюється

Станом на суботу, 8 серпня, на коронавірус (COVID-19) в Україні та світі заразилися більше 19,5 млн осіб. Всього зареєстровано понад 724 тисяч летальних випадків, при цьому більше 12,5 пацієнтів одужали.

За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували в США – 63 тисячі, Індії – 62 тисячі і Бразилії – 50 тисяч. Лідером антирейтингу за кількістю хворих у світі залишаються Штати – майже 5,1 млн осіб, в Європі – Іспанія (понад 361 тисячі).

В Україні COVID-19 діагностували у 78 261 особи, померли в період пандемії – 1 852, побороли хворобу – 43 055.

OBOZREVATEL непреривно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5 млн), Бразилія (майже 3 млн) і Індія (майже 2,1 млн).

Російські вчені заявили, нібито створили світлодіодну установку для безпечного лікування коронавируса.

Китайська компанія Synovac Biotech повідомила, що створювана нею вакцина CoronaVac проти COVID-19 на 99% буде ефективною.

Головне за 8 серпня:

07:20 – У Львові сервісний центр МВС призупинить роботу з 8 серпня в зв'язку з виявленням хворих на коронавірус серед співробітників.

04:40 – Кількість підтверджених випадків зараження на коронавірус в країнах Африки досягло 1007366 випадків. Померли 22066 і 690436 одужали осіб.

02:14 – За 7 серпня в світі виявили понад 278 тисяч випадків COVID-19, заявили в ВООЗ.

01:12 – У Москві за добу померли 14 пацієнтів з коронавірусів, загальне число жертв в столиці РФ досягло 4560.

00:08 – Мерів українських міст, які відмовилися посилити карантинні заходи, загрожує кримінальна відповідальність. За словами радника міністра внутрішніх справ Володимира Мартиненка, їх дії підпадають під 325 статтю Кримінального кодексу.

У деяких випадках мерам може загрожувати до 8 років позбавлення волі.